El cantante Josimar se casó este fin de semana en Estados Unidos con su novia cubana Yadira Cárdenas, pero este matrimonio no tendría validez ante los ojos de las autoridades en Estados Unidos.

Un abogado especialista en Migraciones, Iván Guerrero, conversó con el programa “Magaly TV: La Firme” y señaló que el salsero cometió un delito por casarse sin haberse divorciado de manera oficial.

Josimar podría enfrentar un juicio por bigamia y enfrentar una pena de 5 años de cárcel porque recientemente se reveló que el cantante está casado con otra jovencita peruana pero con nacionalidad estadounidense.

“Eso acá (en Estados Unidos) es un delito. Esa persona es bígama, sí claro es penado... Si tú no te has divorciado, no te puedes casar, sino has cometido varios delitos”, explicó el abogado Iván Guerrero.

Según un documento de los registros de la corte de Florida, específicamente del condado de Orange, el intérprete nacional se casó con Michelle Moscol, pero ella solicitó el divorcio ante la justicia de Estados Unidos el 10 de julio de este año y aún no existe un divorcio oficial.

