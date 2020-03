Aunque aún no ha confirmado la fecha de su boda con María Fe Saldaña, luego de regalarle un anillo en Italia, Josimar respondió a quiénes le criticaron por el costo real de la joya.

El salsero compró un anillo Versace Rotondo Medusa Gioia’ el mismo 14 de febrero, “Día de los Enamorados”, a fin de formalizar su relación con su joven pareja.

Según Magaly Medina, Josimar solo compró una bisutería de 250 euros: “Eso es para que lo uses cualquier día de la semana, ese no es un anillo de compromiso”.

¿Qué respondió Josimar?

“Le pedí la mano para darle el anillo, el 14 de febrero. Y no importa cuánto costó, no importa si costo poco o costó mucho, no importa el dinero. Lo que importa es el cariño y el amor de cómo se lo ofreces. Puedo comprar un anillo en el mercado como un anillo de Versace o el cualquier parte del mundo, pero es el cariño de cómo le das un regalo a alguien”, comentó a Domingo al Día.

