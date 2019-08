Josimar se pronunció luego de que su esposa Gianella Ydoña dijera sentir vergüenza ajena tras el ampay donde al salsero se le ve yendo a comer con su bailarina de 17 años de edad, quien trabaja en la orquesta ‘Josimar y su Yambú’.

Como se recuerda, la aún esposa de Josimar dijo para “Magaly TV La Firme”: “Yo prefiero mantenerme al margen de todo este tema porque hasta vergüenza ajena siento. No, no, yo prefiero no tocar nada de este tema por ahora. No quiero que me toquen ese tema porque la verdad me da bastante vergüenza”.

Al respecto, Josimar indicó que respeta la opinión de Gianella Ydoña, madre de su hijo. "Si es necesario, será este sábado en el escenario, ese siempre será el mejor lugar para mostrar lo que siento”, dijo el cantante, quien se presentará este sábado en el programa ‘Reinas del show’.

Como ya se sabe, Josimar se encuentra separado de su esposa desde inicios de este año tras casarse con su “Protagonista” en una lujosa boda. Ahora, el cantante ha sido vinculada a una joven bailarina que trabaja junto a él.