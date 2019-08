Josimar, finalmente, rompió su silencio sobre su tormentosa relación con Gianella Ydoña. El salsero aseguró que "la protagonista" tiene problemas con sustancias adictivas.

"A mí me dijeron que Gianella había tenido problemas con estas cosas (sustancias adictivas). Todas las personas que conocen a Gianella sabemos que tuvo problemas, que estuvo en un centro de rehabilitación", contó para el programa 'Día D'.

Inclusive, Josimar sostuvo que su hijito nació con un pulmón, y según el médico solo había dos opciones: "Hubo un desarreglo durante el embarazo o es un problema congénito". Sin embargo, el cantante piensa que podría ser la primera opción.

"Nuestra relación estaba mal desde que nació mi hijo. Me preocupa mi hijo, son mis hijos y yo los quiero. Mi hijo nació con un pulmón, y su otro pulmón no se le desarrolló. El doctor dijo que por ahí en el embarazo se había hecho un desarreglo o era algo congénito, pero Gianella ha tenido problemas con esas cosas (sustancias adictivas). Mi duda viene cuando me dicen que hacía estas cosas en el embarazo, pero yo decía "que no", pero luego mi hijo nace con un pulmoncito", reveló.

“La última vez que se fue de la casa, yo no sabía dónde estaba. Hablé con mis abogados y me dijeron que tenía que hacer una constatación”, agregó.