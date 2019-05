​Josimar rompe su silencio tras anunciar la separación de su esposa: "No ha sido fácil enviar el comunicado"

El cantante de salsa Josimar, líder de la agrupación 'Josimar y su Yambú', ha roto su silencio tras haber comunicado el fin de su matrimonio con su esposa Gianella Ydoña Loayza.

En comunicación con el programa Magaly TV, la firme, el salsero dio a conocer que no quería enviar el comunicado en el que anuncia el fin de su relación de pareja con su aún esposa: "Yo ya no puedo hablar más del tema, ese comunicado lo hemos hecho mi esposa y yo, hemos decidido hacer ese comunicado, no lo queríamos hacer por el bien de nosotros, de mi familia y de mis hijos, así que lo del comunicado está", sostuvo.

Y pese al fin de su relación, Josimar dio a conocer que mantiene una buena relación con Gianella Ydoña, con quien tiene un bebé: "Gracias más bien por preocuparse por el tema de nosotros, nosotros estamos bien, nos llevamos súper bien, y ya, nada más".

Junto a esto, el líder de 'Josimar y su Yambú' pidió respeten la difícil decisión: "También quisiera que respeten la decisión de nosotros, y respeten más que todo eso el bienestar de mi familia, no es fácil mandar este comunicado, no lo queríamos hacer, pero hemos decidido hacerlo".

