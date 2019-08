Dispuesto a no ser supuestamente chantajeado por su aún esposa Gianella Ydoña, el cantante de salsa, Josimar salió al frente en el dominical “Día D”, mostrando videos y audios.

Durante su defensa, Josimar sacó a la luz un audio de la mamá de Gianella Ydoña, quien le aconseja al salsero comprarle a su hija su departamento o operarle la nariz para evitar seguir siendo “chantajeado”.

Según Josimar esta conversación con la mamá de su aún esposa, de nombre Susana, la tuvo un día antes de que Magaly Medina sacara el supuesto ampay del salsero con su bailarina.

“Le vas a comprar su departamento poco a poco, eso ya sí o sí porque ella quiere eso. Cómprale el departamento a cada una. Ella cree que eso le vas quedar para toda su vida. ¿No ves que estás en eso toda la fama y todo eso?”, se le escucha decir a la mamá de Gianella Ydoña.

Sin embargo, él le reprocha por que su hija estaría afectando su carrera musical. “Pero no todo dura para siempre, con esa h***..que me ensucian mi imagen, la fama se me va rápido, Susana”, le refuta.

Ante eso, la madre de la “Protagonista” le recuerda a Josimar hacerle la operación a la nariz a su hija. “Sí, sí, no te preocupes, no creo que vaya a hacer nada. No te olvides de su nariz, está que friega por lo que su nariz”.

Josimar dice ahora que saca a la luz este audio así como videos, pues está cansado de los chantajes y solo quiere proteger a su hijo.