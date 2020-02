Josimar confirmó que le entregó un anillo de compromiso a su pareja, María Fe Saldaña, y pese a que todavía no tienen fecha para la boda, no tiene impedimentos para casarse.

Y es que según el salsero, no debe divorciarse de Gianella Ydoña porque nunca se casaron realmente, sino solo fue una ceremonia simbólica.

“Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad”, aclaró Josimar al diario Trome.

De otro lado, el ‘rey de la salsa perucha’ contó que le pidió la mano a María Fe el Día de los enamorados en Italia. “Estoy muy feliz, ella es una chica buena, que estudia (marketing) y chévere”, comentó Josimar.

Sin embargo, todavía no tienen fecha para la boda pues solo han “formalizado” la relación.

Cabe resaltar que Josimar aclaró que María Fe no está embarazada.

