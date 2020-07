Estos días de cuarentena a Josimar Fidel le han servido no solo para descansar, sino para reafirmar lo que piensa del programa de Magaly Medina, que a su parece solo dañó su imagen ante el público. El cantante señaló que en este tiempo se dio cuenta quienes están con él.

“Este tiempo me ha servido para muchas cosas, también para darnos cuenta de quiénes son los verdaderos amigos, pero gracias a Dios seguimos adelante”, señaló el salsero quien vuelve al escenario a través del streaming para presentar su concierto ‘El aventurero vs. las solteras’.

Consultado por un diario local si le afectan cuando dicen algunas personas que menciona mucho a Dios señaló que “no, porque cada uno sabe cómo actúa. Otra cosa es lo que puedan hablar de mí las personas que no me conocen, o se dejan llevar por lo que dice un programa de televisión (por Magaly TeVe La Firme) porque necesita rating. Al principio me afectaba, pero entendí que es un show, aunque el show no es desprestigiar a la gente, y eso es lo que hacen conmigo sin un medio probatorio”, sostuvo.

Finalmente, el cantante presentará ‘El aventurero vs. las solteras’ este sábado a las 7:00 p.m. via ls redes sociales, un concierto donde cantará con Dailyn Curbelo, Cielo Torres, Kate Candela y Susan Prieto donde ellas cantarán temas echando a los hombres y él los defenderá. Las entradas se podrán adquirir en www.joinnus.com.