Josimar sorprende a fans al disfrazarse de mendigo, pero Magaly lo critica: "Mal hecho" | VIDEO

El salsero Josimar quiso sorprender a sus fans y para ello se disfrazó de mendigo, a fin de que no lo reconocieran. Sin embargo, esta idea fue criticada por la periodista Magaly Medina.

La "urraca" mostró imágenes de cómo Josimar realizó la sorpresa. Según contó, la producción del evento anunció que el salsero iba a cantar y en medio del público había un mendigo, quien luego de mucho fastidiar terminó subiendo al escenario.

Ya en la tarima, el supuesto mendigo cantó y fue entonces cuándo se develó que se trataba de Josimar.

Pero la idea no parece haberle gustado a Magaly Medina, quien dijo que no hubo mucha sorpresa, pues la idea no estuvo bien desarrollada.

"Tú debiste haberse asesorado con alguien de televisión para que te salga bien. No era tan sorpresa de que él iba a cantar ahí (...) Mal hecho", comentó la periodista.