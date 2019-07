Jossety y Genesis, hijas de Andrés Hurtado, sorprenden con sus looks por Fiestas Patrias | FOTOS

Las hijas de Andrés Hurtado, Jossety y Genesis, festejaron en los Estados Unidos las Fiestas Patrias.

Las extravagantes jovencitas apostaron por ir a un restaurante peruano para festejar estas fechas y Jossety Hurtado acudió con su novio, quien es extranjero.

Jossety y Genesis Hurtado fueron al restaurante con sorpresivo look. Ambas lucieron unas polleras confeccionadas en colores fosforescentes, al igual que el resto de su vestimenta.

Jossety Hurtado, hija mayor de Andrés Hurtado, compartió algunas fotos de este día en su red social. "Peruvian Food and Nite with @gennesishurtado Celebrating our country Peru ! Happy 28th of July", escribió la joven.