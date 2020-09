Jossmery Toledo causó furor al acudir al acudir al mercado “La Cachina” de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, a comprar ropa.

La ex PNP contó en su cuenta de Instagram que ella acostumbra a comprar ropa en este lugar: “No saben las cosas que me he comprado, sobretodo la ropa, es de muy buena calidad”, comentó.

Jossmery Toledo mostró muy emocionada la ropa que compró en el lugar y bromeó con las declaraciones que su ex Jean Deza hizo sobre ella.

“Nada que Zara; no, no, no”, dijo entre risas.

Jossmery Toledo también publicó varios videos con fans que se acercaron a ella mientras se encontraba en el mercado.

Jossmery Toledo - diario ojo

