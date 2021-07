La expolicía y actual participante de “Reinas del Show”, Jossmery Toledo, estuvo en “América Hoy” y choteó a Jefferson Farfán cuando le pusieron la opción de darle elegir entre “beso” o “sapito”.

Jossmery Toledo decidió darle “sapito” al futbolista de la selección peruana y no lo eligió como posible galán, asegurando que no le gusta.

La expolicía fue tajante al decir: “No me gusta” y negó conocer a Jefferson Farfán más allá de las canchas. “Lo he visto solo jugar en el estadio”.

Seguidamente, Jossmery Toledo dijo que no lo elegiría como galán, pues le gustaría salir con un chico que haya estado con muchas chicas de la farándula. “Nunca lo he visto aparte, no es mi tipo (...) Quiero un chico que no haya estado tanta chica de la farándula”.

Finalmente, Jossmery Toledo descartó que Jefferson Farfán le haya dado algún “Me gusta” a sus fotos. “No le ha dado ningún like a mis fotos”.

