¿Nuevamente ilusionada? Jossmery Toledo rompió su silencio y se refirió a los fuertes rumores que se vienen esparciendo sobre un posible romance con un misterioso galán del extranjero.

Y es que la participante de ‘Reinas del Show’ aseguró que aún ningún chico le ha robado el corazón al 100% y que aún no llega su “persona especial”.

“Ya quisiera viajar y conocer a muchas personas, pero no, no tengo una persona especial, ahora estoy enfocada en mis cosas; si llega, llega. Y no pretendo salir con alguien de aquí, no porque no me gusten los peruanos, sino que, mucha farándula, mucho chisme, y aquí es todos contra todos, y no quisiera que mi futuro enamorado conozca a alguien de aquí”, manifestó.

Por otra parte, la expolicía le puso el ‘parche’ a Carla Rueda, con quien tuvo una pequeña pelea en la última edición del programa que conduce Gisela Valcárcel.

“Ya hablé con ella, se aclararon ciertas cosas, y no sé por qué se debe meter el resto. Y no tendría por qué hablar con el equipo de vóley, porque tampoco voy a traer al batallón de la policía, las cosas son entre Carla y yo. Yo me llevo bien con ella, no tengo ningún problema”, finalizó diciendo a El Popular.

