La suboficial Jossmery Toledo, confesó a través de sus redes sociales que pese a tener muchos admiradores y muchos seguidores, siente que no le ha ido muy bien en el plano amoroso. Tanto así que hasta señala que sus amigas conocen que es una ‘salada’ en este aspecto.

“Cuando me gusta alguien: Vive lejos, está con otra persona, no supera a su ex, no quiere nada con nadie, hay pandemia, todas las anteriores”, dice la imagen que subió a sus redes. “Salada, mis amigas saben que soy salada en el amor”, agregó la ahora modelo.

Recordemos que actualmente, la policía viene aprovechando la cuarentena, impuesta para evitar la propagación del coronavirus, para estar con su familia, acercarse más a sus fanáticos compartiendo sus rutinas de ejercicios, alimentación, y hasta respondiéndoles algunas preguntas.para estar junto a su familia

Sin embargo, Jossmery aclaró que ella continúa siendo soltera, pese haber sido ampayado con el futbolista Christopher Olivares, a quien considera solo como su amigo.

