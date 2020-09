Jossmery Toledo reapareció en televisión, pero esta vez en el programa “En boca de todos”, donde respondió las curiosidades de Tula Rodríguez.

La conductora preguntó a la modelo sobre los piropos que recibía en redes sociales.

“¿Pero qué es lo que más te elogian los caballeros?”, consultó Tula Rodríguez

Jossmery Toledo cambió el tono de la entrevista y contó que realmente no recibe piropos “bonitos”, por lo que constantemente enfrenta a los hombres que intentan acercarse a ella con palabras incorrectas:

“Es que en realidad no soy tanto de recibir piropos bonitos porque en realidad el peruano es bien machista y yo me paro peleando con ellos cada vez que se me cruzan y comienzan a decirme cualquier piropo malcriado”, explicó.

Jossmery Toledo sobre los piropos que recibe - diario ojo

