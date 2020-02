El modelo español, Fabio Agostini, fue una vez más consultado sobre Jossmery Toledo, a quien la Policía Nacional del Perú le ha aceptado su pase al retiro.

Fabio Agostini negó nuevamente conocer a Jossmery Toledo, sin embargo en esta oportunidad no descartó la posibilidad de tener un acercamiento.

“Sí, pero yo ya dije en su oportunidad que a esa chica no la conozco de nada. Nunca (hemos salido) (...) Ya la conocí por una foto de Instagram, me la enseñaban y la veía y le dí “like” alguna vez”.

“Yo a esa chica no la conozco de nada (…) yo no me cierro a nadie. Si me quieres presentar a una chica, pues traémela y encantado de conocerla. Bienvenida”, añadió Fabio Agostini a la prensa.

Asimismo, Fabio Agostini lamentó que estén atacando a Jossmery Toledo tras el ampay de Magaly Medina. “Como todo ser humano, ella lo habrá pasado bien con ese chico. Cada uno con lo suyo. Me parece normal. A la gente le gusta hablar”.

Este miércoles, Jossmery Toledo envió un mensaje a través de sus redes sociales para comunicar que su pase al retiro de la Policía Nacional se había aceptado.

Hoy es mi último día que hice servicio con mi hermoso chaleco que es de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos a la que yo pertenezco o pertenecía y estoy un poco triste porque le agarré costumbre y cariño a la institución. La institución es hermosa”, dijo en un video que se grabó.

