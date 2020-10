En enlace con “Amor y Fuego”, Jossmery Toledo, habló sobre Jefferson Farfán, con quien fue vinculada luego de que Rodrigo González “Peluchín” dejara entrever que “La Foquita” estaría interesada de ella y la querría conocer.

“No, tú sabes que soy sincera y si no conociera, lo diría. Se malinterpretó mi risa”, dijo Jossmery Toledo, sin embargo luego se lanzó y le envió un piropo a Jefferson Farfán.

“Cuando me preguntó, pensé y lo estuve analizando. Para mí, Jefferson Farfán tiene buenas piernas y Advíncula tiene buen porte”, agregó Jossmery Toledo.

La expolicía dijo que no puede decir más sobre Jefferson Farfán porque no lo conoce en vivo y en directo. “Es distinto verlo en persona que ver en foto, es que eso me pasó con Jean que pensé que era chatito y no lo es. Yo ya cerré con los futbolistas”.

Jossmery Toledo dejó en claro que ya no quiere mantener relación sentimental alguna con los peloteros.

Jossmery Toledo le lanza ‘piropo’ a Jefferson Farfán-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Gigi Mitre se la ‘canta’ a Sheyla Rojas tras denuncia a Magaly Medina

Gigi Mitre se la ‘canta’ a Sheyla Rojas tras denuncia a Magaly Medina-ojo

TE PUEDE INTERESAR