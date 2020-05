La expolicía Jossmery Toledo está saltando de un pie de la alegría porque su Instagram acaba de llegar a los 800k seguidores, en tan poco tiempo, desde que se hizo conocida por un escandaloso Tik Tok con su uniforme de oficial.

Esto hizo que más personas la siguieran en su red social y ahora Jossmery Toledo ni se lo puede creer. Por ello, la expolicía está agradecida y lo hizo notar en una publicación en Instagram.

“Muchísimas gracias por los 800k, nunca pensé tener mi Instagram con ese número, todo sucedió demasiado rápido y nunca fallaré a las personas que me admiran y confiaron en mi, pero también agradezco a las personas que me critican porque me hacen más fuerte”, escribió Jossmery Toledo en Instagram, regalando a sus seguidores una nueva foto.

Seguidamente, Jossmery Toledo añadió: “Los quiero mucho y siempre trato de contestar y leer sus mensajes...nunca cambiaré y siempre seguiré con la misma humildad y sonrisa de siempre”.

