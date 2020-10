Jossmery Toledo no tuvo problemas en referirse nuevamente a la tormentosa relación que vivió con Jean Deza, quien recientemente ha sido captado con una nueva señorita, que sería nada y más y nada menos que su expareja Andrea Castillo, una chef trujillana que también denunció hace algún tiempo al futbolista por agresión física.

“Creo que ella también lo denunció. Supe que lo había denunciado, en algún momento me comentó de ella, pero de ahí no supe nada más”, manifestó.

Asimismo, la exsuboficial asegura que no le guarda ningún rencor al jugador de Binacional y que ahora está enfocada en sus proyectos personales. “Le mando toda la buena vibra, no tengo nada que envidiar. Estoy enfocada en mis proyectos laborales y familia. Nada más, es lo único que me importa”, expresó.

“Por ahora solo quiero ocupar mi mente en mi familia, trabajo y estudios. No tengo espacio para pensar más en el amor. Tengo pretendientes, pero por el momento estoy tranquila”, agregó.

Por otra parte, Jossmery no le cierra las puertas a poder trabajar en el elenco de Jorge Benavides. “Soy fanática de Jorge Benavides y de su programa. Traté de hacer lo mejor posible en el ‘El wasap de JB’ y ha gustado a muchas personas. Sería buenazo trabajar con Jorge, si me invita en otra oportunidad iría con toda la buena onda porque me encanta el espacio”, finalizó diciendo a Trome.

