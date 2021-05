La expolicía Jossmery Toledo lanzó un dardo contra Magaly Medina cuando fue abordada por un reportero de “Magaly TV La firme” el sábado por la noche, cuando salía del aeropuerto Jorge Chávez tras llegar desde México.

“¿Ahora me van a cuestionar por qué viajo? Porque quiero”, fue la contundente respuesta de Jossmery Toledo al reportero de “Magaly TV La firme”. “Voy a seguir viajando ¿cuál es el problema?”, agregó.

Jossmery Toledo explicó que no gasta tanto dinero y que el yate en el que aparece en un video es prestado: “Tampoco es tan caro, si lo sacas con tiempo el pasaje y te hospedas en la casa de una amiga, como que ahorras ¿no? Es el yate del amigo de mi amiga y nos prestó y ya está pues”.

La exPNP aprovechó para lanzar un dardo contra Magaly Medina: “¿Porque Magaly es millonaria nada más es la única que puede viajar a Miami a cada rato? ¡Por favor!”, expresó.

Por su parte, Magaly Medina afirmó que no es millonaria pero que todos saben cómo gana dinero. “No, no soy millonaria pero sí tengo un trabajo y todo el mundo sabe quién paga mi sueldo, todo el mundo sabe de dónde y cómo es que yo pago mi plata, esa es la diferencia”, explicó.

En ese sentido, la periodista preguntó cómo Jossmery Toledo ha viajado tanto en estos últimos meses: “Jossmery está retirada de la policía, no es modelo, no está en un reality, no tiene un novio, o sea, ¿de dónde?”.

