La exPNP Jossmery Toledo contó que recuperó su maleta tras pasar más de 3 días buscándola luego de una conexión a la ciudad de Sevilla, en España.

A través de Instagram, Jossmery Toledo se mostró contenta por encontrar la maleta, que contenía cosas de valor y dinero al interior, pese a ello, la influencer contó que regresará a Perú.

“Hasta que por fin, después de casi 3 días, he recuperado mi maleta (...) en mi caso me arruinó mi viaje, mi dinero sí estaba camuflado en mi ropa, entonces tuve que comprar un vuelo hoy para regresarme a Perú, así que si el destino está previsto en que tengo que regresar, pues me tengo que regresar. Ya planificaremos otro viaje, esto salió mal”. explicó.

Según Jossmery Toledo, aunque recuperó su dinero quiere volver a Perú porque ya está “con mala racha”: “Hemos tenido que comprar los pasajes, así que ya no hay manera de que yo me quede o me siga quedando, así que vuelvo a Perú, nosotros teníamos previsto quedarnos hasta el 19 o 20 de noviembre o de repente hasta fin de mes, pero ya todo se fue al tacho, así que lo único que me queda es regresarme a mi casa, es lo que quiero, regresarme a mi casa”.

“Si me dicen cambia tu vuelo, no voy a cambiarlo porque ya el destino está así, no me gusta forzar algo que ya no se da, es como que ya estamos con la mala racha”, dijo la exPNP.

“Yo ya lo había comprado para hoy el vuelo y justo apareció hoy, bueno, apareció ayer en la noche y hoy lo recogí, así que lo revisé y todo estaba ok”, contó Jossmery Toledo.

Finalmente, la modelo recomendó no seguir sus pasos de dejar todo el dinero en una caleta que irá en bodega: “Yo hice mi queja, estaba llamando a la aerolínea mañana, tarde y noche, muy aparte de eso, les recomiendo que no dejen cosas de valor en la maleta de bodega”.

Fuente: Instagram Jossmery Toledo

TE PUEDE INTERESAR