¡Fuertes declaraciones! Jossmery Toledo estuvo de invitada en “América Hoy” y no dudó en responderle a Fabio Agostini, luego que la acusara de estar celosa de Paula Manzanal porque nunca la “oficializó”.

Todo ocurrió en la última edición del programa de América TV, donde la modelo aseguró que al español estuvo con ella para sacarle celos a Mayra Goñi.

“Bueno, qué puedo decir... Me duele que el me niega... Él no lo puede negar, fuimos salientes y lo puede decir (…) En la pista de baile sí que se quede callado, porque él es un robot”, comenzó diciendo la exsuboficial.

“Le encanta el show, él subía en su Instagram cuando él y yo estábamos para darle celos a Mayra. Paula se merece algo muchísimo mejor, porque cuando ellos terminen, él va a rajar de ella”, finalizó diciendo.

