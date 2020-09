Tras la denuncia que le hizo Jossmery Toledo a Jean Deza por violencia física y psicológica, ahora la ex policía no dudó en burlarse del futbolista y la modelo, por lo que decidió colgar en su cuenta de red social un video de TikTok que un joven hizo donde destruye a ambos personajes.

En el video le dicen a Jean Deza y a Shirley Arica de todo: “O Shirley o la tomba, yo te diría que la tomba. La otra parece que trabaja en el Anaconda. No te llenes la boca diciendo que eres bravazo, cuando tu eres un recontra cachudazo. La tomba te quería huev... sino fueras futbolista nadie te quisiera. Deja de seguir depilándote, que pareces un maldito cabrazo”, dice parte de la letra de esta canción.

Por su parte Toledo dijo: “Esta madrugada colgué este video que está súper chevere y gracioso. Se los juro que no paro de verlo y solo me queda reírme de todo lo que está pasando y continuar y hacer mis cosas. Les mando un montón de besos, muchas gracias por su apoyo que me están dando y a seguir riéndome de todo lo que pasa”, precisó.