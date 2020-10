La modelo venezolana Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama” afiló su lengua contra la expolicía Jossmery Toledo, asegurando haber visto otros videos que la dejarían peor parada.

En defensa de su amigo, Fabio Agostini, “La Chama” indicó sobre los videos: “Eso fue hace dos años. Si Fabio hubiese querido filtrar algo, no hubiera filtrado esa tontería. Yo he visto videos peores, no creo que él quiera dejarla peor a ella”.

“Fabio tiene confianza 100% conmigo, Fabio me ha mostrado todo. Sí (me mostró videos con ella), pero ella no era conocida, nadie sabía de ella. Cuando me mostró, ella no era conocida”, agregó la modelo.

Asimismo, Alexandra Méndez dijo que para ella, Jossmery Toledo no es una persona digna de nada.

“A mí me llegó el video por unas amigas donde me decían: mira a la Tomba, se la da de digna (…) a mí Fabio me lo mostró de su celular, pero nada más, nadie lo sabía”, acotó.

