El integrante de “Esto es Guerra”, Jota Benz, quien viene siendo vinculado sentimentalmente con Angie Arizaga, reveló más de un detalle sobre esta “amistad” y también mencionó la supuesta rivalidad que habría con la expareja de la ‘negrita’, el exchico reality Nicola Porcella.

Según lo que comentó el hermano de Gino Assereto, nunca fue amigo del excapitán de ‘Las Cobras’, así que no habría motivo para ser bloqueado de las redes sociales. Sin embargo, señala que se entero por las propias redes y seguidores, que Porcella lo habría bloqueado de todas las plataformas.

“Yo me enteré por redes, yo dije ‘¿bloqueado?’, ‘qué raro’. Yo con Nicola me he cruzado en unas cuantas parrillas y no es que sea mi amigo, no entendía y dije ‘ok’”, mencionó en el ‘Chocahuarique’.

Recordemos que Nicola Porcella explicó en su momento a Jazmín Pinedo que no le interesaba la relación que tenía Angie Arizaga con Jota Benz, simplemente bloqueó todo lo referente a su expareja.

“Nicola me dijo que no le interesa (Angie Arizaga), si hay algún fastidio o algo, es un tema que ya hablado con otra persona, pero no tiene nada que ver con Angie. Él está súper relajado, lo que no quiere es que le estén saliendo todos los comentarios en sus redes sociales y sí bloquea”, contó la popular ‘Chinita’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Peluchín junto a Magaly Medina - Ojo