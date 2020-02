Jota Benz negó rotundamente haber tenido una relación sentimental con Andrea San Martín cuando ella estaba embarazada de su primera hija; sin embargo, admitió que hubo un acercamiento entre ambos.

Según contó el hermano de Gino Assereto en “Estás en todas”, él no conoció a Andrea en “Bienvenida la tarde”. “No, claro que no (hubo relación), Andrea San Martín estuvo en el reality con Sebastián, yo no coincidí con ellos”, aclaró.

“Nunca salí con Andrea, con Andrea nos llevábamos bien, era mi amiga”, agregó. Jota Benz no quiso entrar en detalles porque, según confirmó él mismo, Andrea San Martín ya esperaba a su primera hija con Sebastián Lizarzaburu.

“Con Andrea fue una historia súper larga y para mí es una historia súper delicada porque ella estaba embarazada. Pero digo delicada por el tema que hubo, hubo bastante morbo por (Sebastián Lizarzaburu), claro”, comentó. “Andrea estuvo hablando con la ‘China’. Ella iba a la casa y conversábamos bastante, conversábamos sobre absolutamente todo”.

“Pero no era que Andrea y yo tuvimos una relación. Sí hubo besos, no vamos a negarlo porque subieron imágenes”, agregó.

El participante de “Esto es guerra” comentó que no pasó nada más porque Andrea San Martín estaba enfocada en convertirse en madre: “De ahí a que fluya algo más, nunca pasó porque en verdad ella tenía que tener las cosas claras de que ella iba a enfocarse en su embarazo y yo; no es lo que quería. Yo estaba -si bien es cierto- no inmaduro, pero yo no podía hacerme cargo de todo eso”.

Y es que Jota Benz tenía solo 23 años cuando esto pasó. “Yo siempre le aconsejaba a ella que lo que ella necesitaba era estabilidad, no era que había un romance”, puntualizó.

Jota Benz habla de su supuesto romance con Andrea San Martín - diario Ojo

Mario Hart sobre Leslie Shaw en Premios Lo Nuestro- diario Ojo

