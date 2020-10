Jota Benz llegó a “América Hoy” y participó en la secuencia “El paredón”, en donde se sometió a unas tanda de preguntas, junto a Renzo Schuller y Janet Barboza, quien llegó como conductora invitada. Sobre el supuesto de, ¿con quién elegirías pasar la cuarentena si ésta se volviera a repetir?, teniendo como opciones a Rafael Cardozo, Ducelia Echevarría y Angie Arizaga, el chico realitie sorprendió con su respuesta.

“¿A quién no le gustaría quedarse encerrado con el encanto de Angie Arizaga?”. Además, Jota agregó: “Siempre lo he dicho, nunca he tenido problema en hablar de ella porque nosotros siempre hemos resaltado la amistad que tenemos, Angie es una tremenda guerrera, es una empresaria, ella es actriz, si ustedes la escuchan cantar, canta hermoso, ella se preocupa demasiado por la familia, lo más importante para Angie es la familia, y siempre superarse, salir adelante, aprender más cosas, yo siempre resalto eso en ella... Ella no es una simple chica que está ahí y se conforma con todo lo que tiene, ella siempre quiere más”, señaló.

Por su parte, Janet Barboza, le dijo: “Qué lindo es escuchar a un hombre en televisión nacional que no es el típico hombre que dice, ‘no voy a comentar del tema’, qué lindo es para una mujer escuchar a un hombre que te pretende decir todas tus cualidades lindas, te felicito, me encantó”.

Y, sobre el hipotético de, "si el éxito de tu próxima canción, Amor a primera vista, dependiera de quién es la protagonista del musical, teniendo como opciones a Karol G, Angie Arizaga y Susy Díaz, ¿a quién elegirías? Jota dejó ver que elegiría a Angie Arizaga: “Es mucho más placentero trabajar con gente con la que te llevas bien, es más bonito”.

También, él habló sobre los looks de Angie, comentó que le gusta en todas sus versiones. “En realidad, a mí me gustan todos sus looks”. Y, para finalizar, Jota recibió una gran sorpresa, la llamada de su mamá Laura, desde Canadá. Él le dijo: “Te amo con todo mi corazón, y eres la razón por la cual yo tengo fuerzas para todo”.