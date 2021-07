El cantante Jota Benz se encuentra en su mejor momento no solo por la sólida relación que mantiene con Angie Arizaga, sino por el éxito que ha tenido su último tema “Me enamoré”.

El participante de “Esto es guerra” contó que la ‘negrita’ fue su inspiración en esta nueva canción que no solo viene cautivando a sus seguidores del Perú, sino también de Ecuador, Puerto Rico, Bolivia y otros países de la región, quienes han reconocido su talento para componer e interpretar.

“Estoy súper feliz. Todo lo romántico y lo que tiene que ver con el amor pega bastante, así que el cariño de la gente hacia el tema es increíble y eso que recién empezamos”, dijo Jota Benz sobre el tema que tiene a dúo con Yamal.

“Sí, me inspiró bastante Angie y el momento que estoy viviendo. Ahora se me hace más fácil encontrar ideas con todo lo bonito que estoy pasando”, refirió.

Compromiso

Los fans no dejaron pasar un detalle en la canción. Y es que en la letra menciona “que tiene el anillo y quiere casarse”, por lo que muchos se han preguntado si el ‘guerrero’ desea contraer matrimonio con Angie Arizaga.

“Por supuesto (darle el anillo a Angie), porque si una pareja no piensa en el futuro, no hace planes, entonces, no son nada. Nosotros siempre hablamos, pero con responsabilidad y siendo realistas”, mencionó.

Pese al difícil momento que pasa el rubro musical por la pandemia, Jota Benz aseguró que continuará trabajando y pronto lanzará otro tema con Yamal, luego tres más con su hermano Gino Assereto y con otros artistas internacionales.

“Me va bien en la música porque me ayuda mucho que yo compongo y canto. Tengo bastante respaldo de la distribuidoras y de mis seguidores que me apoyan en votaciones en las redes sociales y siempre salimos primero”, apuntó.

Asimismo, por el momento continuará trabajando en “Esto es guerra”: “El que te dice que ‘EEG’ no le ha servido o que se está yendo mal de ahí, están mintiendo, porque el programa es un trabajo y una bendición enorme. Le duela a quien le duela es el programa en vivo más exitoso de la televisión peruana”, dijo.

