¿Amor a la vista? El integrante de “Esto es Guerra”, Jota Benz, viene siendo vinculado sentimentalmente con Angie Arizaga, ya que han tenido varios “encuentros” dentro del programa que no serían “normales” dentro de una simple amistad.

Y es que esta vez, el ‘guerrero’ estuvo como invitado especial del ‘Chocahuarique’, donde hizo más de una confesión y dejó sorprendido a más de uno.

El hermano de Gino Assereto aprovechó las cámaras de América Televisión para confirmar que Angie Arizaga le parece una chica hermosa.

“Me parece hermosa. Todos me preguntan si me gusta, pero para que te guste una persona debes conocerla y eso estamos haciendo. Me parece que es bella”, confirmó.

Jota se mostró en todo momento muy nervioso cuando fue consultado por la popular ‘negrita’.

“Yo he leído todos los whatsapp de ayer y no quiere responder”, comenta Choca.

Asimismo, Benz contó desde cuándo exactamente es que tiene un acercamiento más profundo con la expareja de Nicola Porcella.

“Yo la comienzo a frecuentar como persona cuando veo que tenía una afinidad muy bonita con mi hermano. Al ver a Angie cuando llegaba tarde o no sabía un juego, no sé por qué me enfocaba en enseñarle paso a paso lo que no sabía, las reglas. Lo que tenemos es una bonita amistad ”, dijo el competidor entre sonrisas.

Finalmente, ‘Choca’ Mandros le pregunta si le gustaría que Angie Arizaga sea su enamorada oficial, a lo que Jota solo atina a reír y no responder.

Jota sobre Angie Arizaga - Ojo (Video: América TV)

