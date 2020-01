¡No se calló nada! Tras la difusión del ampay que emitió el programa “Válgame”, donde se le ve al cantante John Kelvin bailando muy pegadito junto a una joven que no era su esposa; el cumbiambero salió a defenderse indicando que en ese instante se encontraba soltero, pese a las declaraciones de su esposa Dalia Durán, quien aseguró en todo momento que ellos seguían juntos como pareja.

“Que no vendan humo. Yo estoy separado hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe. Les pido que por favor no metan a terceros. Yo he estado soltero y de vacaciones”, comentó el cumbiambero tras la difusión de las imágenes.

“Yo estoy con John (Kelvin), nosotros estamos juntos... Llevamos doce años juntos. Estamos casados y somos esposos”, dijo la aún esposa.

Y es que tras las declaraciones de ambos personajes, el programa “Válgame” buscó la versión de la nueva “saliente” de John Kelvin, quien no dudó en contar su verdad.

“Él me dijo que está soltero y que ella no le quiere dar el divorcio”, se escucha en el adelante del mencionado programa.

¿Qué más se animará a contar esta jovencita de nombre

