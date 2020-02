¡De terror!. Una joven estudiante de 19 años denuncia a su expareja identificado como Fernando Juan Jesús Broggi, quien viene acosándola desde hace tres años de manera constante, pese a tener una denuncia de por medio.

La víctima cuenta que se conocieron en el 2017 e iniciaron una relación sentimental. Sin embargo, meses después decidió terminar con él cuando todo se volvió celos, obsesión y pánico.

“Voy a hacer que te boten de tu casa, voy a hacer que tu familia te odien. Ahora vas a conocer lo que es un Fernando molesto”, “Ya te dije que quiero audios, si no captas, llamo ahorita a tu casa”, son algunas de las frases que se le escucha decir a Fernando en los distintos audios.

La joven señala que mediante mensajes de texto, llamadas y audios la amenaza constantemente con exponer videos y fotos íntimas, e incluso atentar contra su familia.

“Lo que siempre quiso era que fuera solo de él. Me decía que no podía salir con nadie, que iba a hacer que todos me odien. No podía hacer nada, estaba deprimida todo el tiempo. Me decía que si sales tú, salimos los dos, porque sino, nadie sale. Inclusive cuestionaba hasta mi ropa”

La falta de actividad por parte de las autoridades

Tiempo después y acompañada de su madre, la víctima denunció este hecho en la comisaría de La Molina, acudió a la fiscalía y le dieron medidas de protección, pero esto no ha servido de nada, ya que el agresor sigue asechándola.

La joven ha tenido que dejar sus estudios, cambió su número de celular y cerró sus redes sociales, sin embargo Fernando Broggi sigue ingeniándoselas para seguir acosándola.

Sujeto acusado de acosar a joven por tres años - Ojo (Video: Latina TV)

TE PUEDE INTERESAR