Una fuerte denuncia hizo la joven Lady Riojas contra el hermano de Yahaira Plasencia, Jorge, con quien tiene un bebé de tan solo cuatro meses de nacido. Ella aseguró que ‘Yorch’ no se está encargando de la pensión alimentaria, pese a que sí lo reconoció.

“Me dijo que no quería saber nada, ni que le diga que él es su papá. Que no cuente con él para nada”, dijo al programa “Magaly TV La Firme”.

Indicó que el hermano de la salsera ha evadido su responsabilidad económica desde el inicio de su embarazo.

“Solo me dio para cuatro ecografías. Me ha dado para una vacuna cuando el bebe tenía dos meses, sus padres me dieron dos paquetes de pañales, dos bodys de bebés y una lata chica de leche”

“Me dijo que quería una prueba de ADN. Me dijo que luego me iba reembolsar lo que he gastado durante el embarazo”, sostuvo, mostrando todas las boletas de compras.

¿Cómo reaccionó Yorch cuando le mostraron a su hijo?

La joven, contó entre lágrimas, que el joven mostró su desprecio: “Sorprendido, no lo quería ni cargar”

“Me dijo que gana un sueldo mínimo y que me puede ofrecer solo 300 soles. Yo ni siquiera le he pedido plata, sino que me traiga cosas”

Hermano de Yahaira Plasencia le pidió abortar

En una conversación de Whatsapp, Jorge Plasencia le responde de manera afirmativa cuando ella - devastada - le pregunta si él quiere que aborte.

Jorge Plasencia responde

“Yo me hago cargo del bebé, la mitad de las veces, pues ella quiere que le dé todo. Le dije vamos a conciliar, simplemente, no quiere”, respondió el hermano de la ‘reina del totó’ en comunicación con el programa de la ‘urraca’.

