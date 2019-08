Selena Gomez: Amiga que le donó riñón decidió terminar amistad porque la cantante volvió a beber

Los fans de Selena Gómez se preocuparon demasiado cuando la cantante tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en septiembre de 2017 en su lucha contra el lupus. Afortunadamente, su entonces mejor amiga, Francia Raisa, decidió donarle un riñón para asegurar su supervivencia.

Y aunque la cantante agradeció esta demostración de afecto, la actriz habría tomado la decisión de alejarse de la cantante hace aproximadamente nueve meses y ponerle fin a su amistad con ella.

A Francia Raisa no le ha gustado que Selena Gomez haya retomado su antiguo estilo de vida, como beber alcohol, y no se tomara en serio "su segunda oportunidad en la vida".

“Selena (Gomez) hizo lo contrario que dijo que haría cuando se recuperara. Ella dijo que no bebería más. Francia (Raisa) le llamó le atención porque se preocupa por ella y la quiere", explicó un amigo cercano de la actriz a Radar Online.

Selena "no le robó el riñón"

Sin embargo, un allegado a Selena Gomez sostuvo que la cantante "estaba harta de sentirse en deuda con su amiga tras recibir su riñón". También confirmó que la cantante sí ha vuelto beber alcohol en algunas ocasiones para "divertirse"

"Esta fue la elección de Francia; Selena no le robó el riñón (...) Sí, ella toma algunas bebidas de vez en cuando, no todos los días. No usa drogas. Se está divirtiendo, disfrutando y viviendo cómo quiere", refirió.