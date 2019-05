Joy Huerta se convierte en mamá y presenta a su bebé con estas tiernas fotos

El pasado 16 de abril, la cantante Joy Huerta de la banda mexicana 'Jesse & Joy' compartió a través de sus redes sociales que estaba casada. Además reveló que ambas estaban esperando el nacimiento de su hija, Noah.

Ahora, hace algunas horas, Joy Huerta presentó a su hermosa bebé con tiernas fotografías. La primera en revelar la noticia fue la propia cantante.

"Solo paso a compartirles la mayor felicidad que hemos sentido en nuestra vida. Les presento a nuestra perfecta y hermosa nena, Noah", escribió la cantante junto a la foto que la muestra cargando a la pequeña.

Poco después de que ella hiciera su presentación oficial, fue su hermano y colega, Jesse Huerta, quien publicó en Instagram dos imágenes junto a su sobrina.

"Muero de amor con esta porción nueva del cielo, gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia. Ella con sus primas se van a devorar al mundo y harán de el un lugar mejor para ellas y los que las rodean. Se siguen sumando mujeres, fuertes, inteligentes, hermosas y amorosas a mi vida llena de mujeres. Que bendecido y suertudo yo! When the praises go up, the blessings come down. Te amo Noah. Que locura sostener en mis brazos la bebé de mi hermanita bebé", escribió el hermano de Joy Huerta.

