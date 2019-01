Juan Carlos Ferrando grave en hospital y con pronóstico reservado (FOTOS)

Una dura batalla es la que viene afrontando Juan Carlos Ferrando, quien nuevamente fue internado de urgencia en el Hospital Regional de Trujillo debido a lo delicado de su estado de su salud. El hijo del recordado Augusto Ferrando sufre de diabetes y las complicaciones propias de esta enfermedad (infección severa en los riñones, glucosa alta y arritmia cardiaca).

“Internado, sumamente delicado. El ‘gordo’ libra otra vez la batalla más importante de su vida. Los pulmones tapados casi al punto de neumonía. El corazón demasiado grande, quedándole la vida a su cuerpo, también puede quitársela”, escribió Alfredo Caballero Rayter, pareja de Juan Carlos, en su cuenta de Facebook.

En otro momento, Alfredo señaló que cualquier cosa puede pasar. “Diagnóstico reservado, grave fue la palabra del galeno encogiendo sus hombros. El marcapasos se ve como un fantasma que contra esta deficiencia coronaria esta vez no podrá hacer nada. Solo desear en el viento su pronta mejoría”, añadió.

SIN VISITAS.

En declaraciones al diario Ojo, Alfredo Caballero contó que su pareja tiene las visitas prohibidas debido a su delicada salud. “No puede recibir a nadie. Por su corazón no puede hablar. Se agota demasiado. No está sedado. Los bronquios y su corazón no están bien, nos tiene preocupados”, señaló.

Cabe mencionar que Juan Carlos y Alfredo Caballero tienen 41 años como pareja y durante ese tiempo él ha sido su gran apoyo.

No es la primera vez que la salud del menor de los Ferrando se resquebraja, pues en julio del 2017 su estado empeoró al punto que este le hizo un pedido. “Cuando la persona a quien amas te dice en una cama de hospital: ‘Alfredito, por favor, déjame ir, estoy muriendo’, es cuando empieza una historia de amor tan grande como la vida misma y estoy dispuesto a lucharla sobre la mía propia”, escribió en su red social en ese entonces.

