Juan "Chiquito" Flores y la fuerte pregunta con la que perdió 15 mil soles en EVDLV│VIDEO

El exfutbolista Juan "Chiquito" Flores se sentó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad para hablar de su relación con la joven Nataly, quien lo denunció por agredirla. Sin embargo, perdió todo al llegar a la pregunta 18.

Beto Ortiz leyó la pregunta 18, del nivel 4, a "Chiquito" Flores: "¿Continúas amando a Nataly?".

El exfutbolista, que ya no podía utilizar el botón rojo, respondió sin dudar que ya no amaba a la joven: "No", dijo "Chiquito" Flores.

Sin embargo, segundos después el polígrafo reveló que Juan Flores estaba mintiendo y que en realidad sí seguía amando a Nataly.

En ese sentido, Beto Ortiz dio un importante consejo a "Chiquito" Flores y a las mujeres agredidas: "Déjame decirte Juan, que si tú sigues amando a una persona a la que agredes más vale que dejes de amarla. Seguramente si Nataly está viendo este programa dirá 'ya no me ames porque si me vas a amar así, mejor deja de hacerlo'. Si el amor te lleva al hospital, si el amor te deja marcas en la piel, si te deja moretones, si te deja traumas. Si el amor que tú crees sentir hace que tus hijos crezcan atemorizados, traumatizados, porque exhibes esa violencia a la que llamas amor delante de tus hijos, entonces deja de amar".

Cabe resaltar que "Chiquito" Flores había ganado 15 mil soles llegando al nivel 4 de El Valor de la Verdad, pero mentir perdió todo el dinero.