​Juan Chiquito Flores tras denuncia por agresión: "no vas a encontrar un hombre perfecto" (VIDEO)

El exportero de Universitario de Deportes, Juan 'Chiquito' Flores, rompió su silencio para el dominical Reporte Semanal, luego de ser denunciado por agresión por su novia Natalie Cotrina Sánchez (24).

Juan 'Chiquito' Flores estuvo en silencio desde ese entonces pero ahora cuenta todo lo que ha sucedido desde aquel día. Incluso, el deportista reveló que los celos pueden matar.

"Ella me conoce como soy, sabe que no soy así (agresivo), pero creo que a veces puede estar mal influenciada, desde que la conocí le dije que vamos a vivir juntos, fue un flechazo de una noche, de ahí empecé a conocerla, hemos tenido algunos excesos de celos, es normal yo soy público pero los celos te pueden hasta matar", señaló.

"A mi madre, a mis tías, a la mamá de mis hijos, pedirle disculpas por el bochornoso incidente que ha pasado, ellas saben que yo no soy así, pedirle disculpas a su familia, a todo su entorno, siempre pedirle disculpas porque los celos ya estaban fuertes, hoy en día no vas a encontrar a un hombre perfecto, ni a una mujer perfecta", agregó.

Juan 'Chiquito' Flores le pide disculpas a su exnovia

Finalmente, Juan 'Chiquito' Flores no dudó en pedirle disculpas a Natalie Cotrina, jovencita a la que conoció y de quien se enamoró en una discoteca hace un año y medio.

"Si me estás viendo, a tu familia pedirle disculpas por todo el daño que he ocasionado, bien sabes que entre nosotros siempre ha habido amor, de ahí que esto se haya manchado por un tema "X" ya no es mi posición, son temas que la justicia se encargará de arreglar", señaló.

