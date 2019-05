El polémico mensaje de la novia de Juan "Chiquito" Flores tras agresión física (VÍDEO)

Nataly Cotrina, expareja de Juan 'Chiquito' Flores, se comunicó con el programa 'Mujeres al mando', donde aseguró que no mantiene una relación con el exarquero.

"No, no estamos juntos", dijo la joven. Incluso, también comentó la frase de 'Chiquito', en el cual dice que, la gente no tiene por qué juzgarlo cuando lo vea por la calle. "Yo creo que todas las personas tienen derecho a cambiar, si él va a terapias y cambia, de repente en una pareja futura no comete los mismos errores, nadie tiene por qué juzgarlo", contó.

Sin embargo, una de las conductora de 'MAM' mostró un polémico mensaje que dejó Nataly Cotrina en su cuenta de Instagram. "Cuando nos vean juntos no lo van a entender y tampoco se lo vamos a explicar", se puede leer en el post.

HAY MÁS...