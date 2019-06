Juan "Chiquito" Flores dio a conocer tenso momento que vivió luego que lo detuvieron por agresión | VIDEO

El exfutbolista Juan "Chiquito" Flores se sentará hoy en El Valor de la Verdad y hora antes del momento se dio a conocer algunas preguntas que responderá esta noche.

Una de las preguntas es "Juan, ¿intentaste estrangular a tu pareja?", esto luego de la acusación de su expareja por agredirla en su vivienda.

Más allá de la respuesta que se dará a conocer más tarde, él señaló que intentó acabar con su vida.

"Me saqué la casaca que era térmica y lo amarré en los bordes, y justo cuando ya estaba concentrado, tocan la puerta. Las cosas están pasando por mi mente son fuertes. Si él no entra, yo me cuelgo, me ahorco, porque sentía vergüenza ajena porque mi familia estaba afuera", comentó en lágrimas.