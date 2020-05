La supuesta reaparición de Juan Gabriel remeció en los últimos días las redes sociales. Un video donde un hombre asegura ser Juan Gabriel tras ‘fingir su muerte’ causó escalofríos a los fans del recordado ‘Divo’ de México.

“No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo, y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, señaló el supuesto Juan Gabriel.

La verdad detrás del video

Guillermo Pous, abogado de la familia de Juan Gabriel, explicó en una entrevista radial, cuál es la verdad de esta supuesta aparición.

“En realidad, no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, comentó.

"Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Obama, es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada que hacer”.

El abogado cree que la gente sigue pensando en que Juan Gabriel está vivo porque era un “ícono internacional” muy querido, por lo que algunos no aceptan su muerte.

“No hay razón para que fingiera su muerte, era feliz con lo que hacía”.

