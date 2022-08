Juan Gabriel: Mujer asegura que se le apareció y revela su última voluntad [VIDEO]

Las noticias sobre Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”, no tiene cuando acabar luego de que su muerte dejara un gran vacío en la música. Alberto Aguilera Valadez dejó de existir este domingo último a la edad de 66 años a causa de un paro cardiáco en Los Ángeles y hoy México lo espera para poder darle el último adiós.

Mientras sus compatriotas en Ciudad Juárez y Ciudad México están al tanto de la llegada de sus cenizas, una señora aseguró a un medio de comunicación azteca que Juan Gabriel se le habría aparecido y dicho su última voluntad.

La señora originaria de Cuautla, México, reveló al Diario de Morelos que el "Divo de Juárez" no quería ser cremado sino enterrado. Además de cómo quería estar vestido una vez que su cuerpo descanse en paz. “Me dijo: ‘Quiero que me entierren con mi chamarra roja gruesa que tengo, y una flor rosa mexicano en mi mano”.

La señora dijo que la noticia no lo pudo decir antes debido a que no se encuentra bien de salud y que no hubiese podido soportar a todos los medios. “Iba yo a traer el mismo 28 la noticia, pero como estoy mala de la presión, se me subía y se me bajaba. Y digo: ‘Ay, Dios mío. Que no me vayan a querer sacar en la prensa porque no lo voy a aguantar’; es que como ando mala de mi corazón se me sube y se me baya y dice el doctor que estoy muy delicada. Y entonces yo dije: ‘¡Ya descansé!’”.

Según la mexicana, Juan Gabriel no estaría conforme con su familia tras haber sido cremado y antes de finalizar la entrevista, dejó en claro que no está loca. “Si me dicen ‘loca’ no me voy a enojar, porque sé que estoy hablando con la verdad y al que voy a tener satisfecho es a Dios y a Juan Gabriel, que estoy cumpliendo”.

Tras la muerte de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel o el “Divo de Juárez”, su familia rompió su silencio y brindó una entrevista exclusivas para el conductor del programa ‘El Gordo y La Flaca’, Raúl de Molina.

Aunque la entrevista todavía no ha sido transmitida por completo, en el avance, Iván Gabriel Aguilera, el hijo mayor de Juan Gabriel contó que su padre fue cremado porque así lo quiso él antes de que nos dejara de manera repentina tras un show en Los Ángeles.

El conductor de "El Gordo y la Flaca" contó detalles de la entrevista en el Noticiero Univisión, donde dijo: “Lo más importante que dijo fue, con todo lo que está diciendo la gente, Juan Gabriel fue cremado porque lo pidió Juan Gabriel, no por otra razón”.

Asimismo, el conductor relató que la familia de Juan Gabriel había querido que sus restos se quedaran en Florida, sin embargo, él antes de su muerte habría expresado su deseo de descansar en su casa en Ciudad Juárez, por lo que su palabra se cumplirá.

