El pasado 22 de noviembre, Juan Luis Guerra y su banda 4.40 ofrecieron su primer show en Perú luego de una prolongada ausencia y quiso rememorar este momento con una publicación en redes sociales; sin embargo, la respuesta de sus fans no fue la esperada, pues muchos solo cuestionaron la falta de organización de la productora a cargo del evento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “La Bilirrubina” compartió un breve video en el que recoge imágenes de lo que fue su concierto en el Arena Perú, como parte de su gira “Entre mar y palmeras”. Mientras algunos destacaron que fue un show “magnífico”, otros seguidores comentaron que la pasaron mal por la mala organización del evento.

“¡Pa’ que salten, pa’ que brinquen! ¡Gracias Lima por este encuentro maravilloso!”, escribió Juan Luis Guerra en la leyenda de su publicación, la cual ha conseguido cerca de 12 mil ‘likes’ y más un centenar de comentarios.

“A mi me gusta mucho su música, maestro, pero más me gusta mi integridad física”, “Me extraña que no estén al tanto de lo qué pasó en este evento y cómo dejaron gente afuera”, “Estaba emocionado por verte hoy, una pena que hayan cancelado el concierto por la pésima organización”, “Lastima que no hayamos podido disfrutarte por haber estado apiñados en ese espacio”, fueron algunos comentarios.

Como se sabe, el segundo show que el cantante dominicano Juan Luis Guerra y su banda 4.40 iba a brindar en Lima este miércoles 23 de noviembre fue suspendido, luego de que la Municipalidad de Surco decidiera clausurar temporalmente el Arena Perú.

“Ayer ingresaron 14 mil personas por eso se ha procedido con las medidas respectivas. Hoy se aplica la medida complementaria para que no se dé nuevamente y se exponga la vida de las personas. El local será clausurado de forma temporal”, dijo Ronald Rojas, jefe de Operaciones de Fiscalización de la comuna de Surco para Canal N.

