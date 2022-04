Juan Manuel Vargas, más conocido como ‘El Loco’, volvió a acaparar las portadas de los medios, pero esta vez por una acción lejana al fútbol. El programa “Magaly TV: La Firme” difundió imágenes donde el exjugador protagonizó un altercado con los serenazgos y policías del distrito de Magdalena del Mar.

Según el informe, el incidente se dio después de que varios vecinos reportaran desorden y ruidos molestos en la vía pública. La comuna señaló que las autoridades recibieron una serie de insultos e improperios por parte de estas personas, quienes presentaban síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.

“Con la llegada de los policías y demás serenos, obstruyeron la intervención y mostraron en todo momento una actitud violenta contra la autoridad. Una de estas personas se identificó como el exjugador de fútbol Juan Manuel Vargas”, afirmó la Municipalidad de Magdalena respecto a lo sucedido.

Magaly Medina y Rodrigo González critican actitud de Vargas

Magaly Medina criticó el comportamiento de Juan Manuel Vargas en medio de la crisis que vive el país. “Hay que saber con quién vamos a tomar el trago y no con gente violenta, malcriada y faltosa... Al ‘Loco’ lo tienen que detener porque parece que quiere reclamarle a alguien, pero la más afectada fue la serena que estaba grabando lo sucedido”, comentó Medina.

“Juan Manuel Vargas fue un gran jugador de fútbol y hasta puede tener corona, pero nada hace que tengas que infringir la ley, porque te están diciente que te vayas porque estás generando bulla y caos... No son chibolos, ni vándalos, pero a veces las personas se comportan de esa manera. ¡Qué lamentable!”, sentenció.

Por su parte, Rodrigo González calificó al futbolista como cobarde por supuestamente lanzar insultos a las autoridades. “Vaya juntas las del ‘loco’ Vargas. Imagínate el nivel de agresividad y de violencia. Qué cobardes, con insultos discriminatorios, le dice serrano de ***”, comentó indignado el popular Peluchín. “Hay un niño ahí presenciando todo, no les importa nada. Sino les importa faltarle el respeto a una mujer, que le importa el resto (...) Lamentable, debería salir a dar alguna explicación”, añadió.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el popular ‘Loco’ se ve envuelto en una polémica. A continuación, un reposa por los escándalos que protagonizó el exfutbolista.

Tilsa Lozano: un cuento sin final feliz

En el 2013, Tilsa Lozano se presentó en el programa “El valor de la verdad”, conducido por Beto Ortiz, donde reveló lo que era un secreto a voces: su romance con Juan Manuel Vargas, quien durante esa época jugaba en la Fiorentina de Italia.

La modelo contó detalles del idilio que vivió con el ‘Loco’ Vargas, el mismo que nació en medio de los rumores que apuntaban a que su historia empezó como una infidelidad del futbolista a su esposa Blanca Rodríguez.

“Yo dormía con él en su casa en La Molina, tenía mis cosas ahí. Pero no convivíamos. O él se quedaba conmigo en La Molina o en mi casa en Miraflores”, señaló.

Asimismo, reveló que viajó en más de 15 oportunidades a Italia para encontrarse con el deportista, incluso contó que vivió con él en Italia por cerca de un año. Tilsa reconoció que amó mucho a Juan Manuel Vargas, tanto que estuvo dispuesta a soportar las críticas que recibía por su romance.

La exconejita también confesó los motivos por los que decidió terminar su relación con el exseleccionado. “Conforme pasó el tiempo, sus palabras fueron perdieron contundencia. Yo le ponía plazos y los rompía un montón de veces. Siempre le creía hasta que me aburrió que no me dé lo que debería tener. Me aburrí que no me legalice”, señaló la modelo.

Aida Martínez y la vez que contó que Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas le ofreció 10 mil dólares

En 2019, Aida Martínez visitó el set de “El valor de la verdad” y reveló que Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas le ofreció US$10 mil para estar con ella.

“Tengo 10 mil dólares. Para estar contigo, pues. Me han comentado que por 10 mil atracas”, fue el ofrecimiento del deportista a la modelo.

Ante la indecorosa propuesta del exintegrante de Universitario de Deportes, Martínez contó que furiosa atinó a golpearlo. “De la cólera lo agarré a cachetadas, lo agarré fuerte con toda mi alma y hasta un codazo le di en el ojo. Luego me sacaron de la discoteca”, recordó en aquel entonces la modelo arequipeña.

Vargas cacheteó a Cueva por mencionar a la “innombrable”

Meses atrás, Juan Manuel Vargas reveló que golpeó a Christian Cueva en Chile tras la Copa América 2015. El ‘Loco’ contó que el jugador de Al-Fateh le hizo una incómoda broma mencionando a la “innombrable” y reaccionó dándole un “soplamoco”.

“Lo que pasa es que este es ‘piraña’, pues. Es barrio. Había acabado la Copa América de Chile y Ricardo Gareca nos dejó libres. Salimos en grupos y llegamos al hotel como a las cuatro de la mañana. Escuchamos ruido en uno de los cuartos, entramos y los muchachos estaba ahí, alegres, y Christian Cueva estaba con su gorra volteada”, empezó contando en el programa La Fe del Cuto del diario Trome.

“Jefferson (Farfán) me empieza a joder, a molestarme y este (Cueva) suelta un nombre, la ‘innombrable’. Yo dije: ‘este chiquillo está malcriado’. Se me acercó y le metí un ‘soplamoco’ tan fuerte, que su gorra se fue para un lado y su cabeza por otro. Se picó y me quiso agarrar a botellazos...”, añadió Vargas.

“Estaba loco, porque me quería tirar un botellazo. Menos mal que lo agarraron, porque sino me lo aventaba. Hasta que lo encontré en su cuarto y le dije: ‘Cómo vas a hacer eso, para que dices ese nombre’. Se disculpó y nos amistamos. Al día siguiente, lo encontré y ‘santo remedio’, estaba calladito, tomando su desayuno. No decía nada, ya se le había pasado lo ‘Pirañón’, pero es buen chico’”, finalizó el ‘Loco’ Vargas.

El ‘Loco Vargas’ y la vez que respondió irónicamente a críticas por su peso

“Yo me miro al espejo y me siento rico y bonito”, fue la respuesta que dio Juan Manuel cuando, en 2018, fue duramente criticado por su sobrepeso.

“Hablan de los kilos de más. Me gustaría venir ‘calato’ y que me pesen pero hay damas acá. Hay muchos que hablan. No soy el jugador de 28 años que pesaba 88 kilos. He ido a nutricionistas, me han pesado y medido, pero el cuerpo cambia”, disparó el futbolista en relación con su peso.

“Yo me miro al espejo y me siento rico y bonito. A mí mujer le gusto. ¿Al resto que le puedo decir? Me van a decir de todo porque no me ven ‘calato’. Las cosas como son”, añadió.

Juan Manuel Vargas y su redención: Pidió perdón a Blanca Rodríguez

En diciembre de 2021, el deportista brindó una entrevista a Cuto’ Guadalupe, donde reveló detalles de su relación de 19 años con su esposa Blanca Rodríguez y los conflictos que vivieron a través de los años.

Sin dar nombres, el deportista se refirió a la polémica etapa de su vida en la que dio de qué hablar tras ser vinculado con Tilsa Lozano. Además, contó cómo hizo para no perder a su familia.

“Todos tenemos eso de haber tomado decisiones equivocadas, no es que me arrepienta, pero son malas decisiones que uno toma, a veces nos damos cuenta y ya estamos ahí. Yo creo que me hubiera gustado no hacerlas y no haber cometido excesos. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”, sostuvo.

“¿Cómo hiciste para mantener la unión familiar?”, preguntó el entrevistador. “Creo que aceptando y pidiendo disculpas”, respondió ‘Loco’.

‘Cuto’ repreguntó: “¿Disculpas o perdón?”. “Perdón y ganándome la confianza del día a día, eso se trabaja y si hay amor todo se puede”, concluyó quien años atrás fue considerado como uno de ‘Los 4 fantásticos’ de la blanquirroja.

