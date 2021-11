Sin importarle les críticas que ha despertado la diferencia de edad, el productor de telenovelas Juan Osorio ha anunciado que se casará el año que viene con la actriz Eva Daniela, casi 40 años más joven.

En un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el mexicano de 63 años descartó la idea de ser papá, pero aseguró que se casaría con Eva Daniela, de 26.

“Papá no (voy a ser), pero sí me voy a casar… luego les digo (más)”, dijo el ex de Niurka Marcos a los reporteros.

Asimismo, cuando le preguntaron si pensaba llevar al altar a su novia este año, este aclaró la fecha del futuro matrimonio.

“El otro (año), este ya no alcanzo, hay que hacer novela, para juntar lana y que la boda valga (la pena)”, sostuvo.

El productor también indicó que su boda sería de ensueño, tal como las de las telenovelas que ha realizado.

“Sí, por supuesto, así tiene que ser, así va a ser”, expresó Osorio, quien dijo que la ceremonia se realizará en la playa, aunque no especificó en cuál.

Detalles del romance

La relación amorosa entre Osorio y su novia que tiene ocho meses ha sido muy criticada, pero la pareja no está dispuesta a renunciar a esta nueva aventura en sus vidas. A través de un divertido video compartido en redes sociales, la pareja se burló de quienes solos los señalan con el dedo.

“Oye amor, nos están criticando mucho por la diferencia de edad”, se le oye decir a la joven actriz en el video, a lo él responde: “¿Y qué tiene?”.

Al final, Osorio dice: “Oye amor, están diciendo que nuestro noviazgo es falso”, y ambos responden con una mirada de complicidad a punto de darse un beso.

