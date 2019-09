Los reconocidos actores Juan Soler, Alexis Ayala y Ernesto Laguardia llegaron a Lima para presentar la obra “La homofobia no es cosa de hombres”.

Durante una entrevista con diario Ojo, el actor argentino decidió defender a Verónica Castro, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego de anunciar su retiro por las polémicas declaraciones de la presentadora Yolanda Andrade.

En ese sentido, Juan Soler lamentó las críticas que Verónica Castro ha recibido: “Estoy tan en contra de todo eso, me parece tan básico, tan primario, tan agresivo porque sigue siendo la señora Verónica Castro, sigue siendo una señora que merece el respeto y que envolverla en chismes, envolverla en este tipo de cosas, es tan primario, tan básico”.

Por su parte, Alexis Ayala también defendió a la actriz y aseguró que su vida personal no debería ser ventilada. “Es muy delicado que lo privado lo quieran convertir en público con la excusa de que somos personajes públicos. La señora merece todo el respeto sea cierta o falsa la información. ¿A quién le importa? A nadie, solamente le importa a ella. Y eso es parte del tema de la obra: hay que respetar”, explicó.

En actor señaló que las personas no deberían recibir críticas de este tipo: “Tu preferencia sexual, tu religión, tu color de piel o tu nivel socioeconómico no te hace mejor o peor persona, no tiene nada que ver”.

Cabe resaltar que los actores, junto a Gabriel Soto, presentarán la obra "La homofobia no es cosa de hombres” en el Centro de Convenciones María Angola, en el distrito de Miraflores, este sábado a las 7 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.