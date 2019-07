Juegos Panamericanos: El motivador discurso de Vania Masías a los bailarines antes de la inauguración | VIDEO

La bailarina peruana y profesional Vania Masías estuvo detrás de la espectacular puesta en escena en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Antes de empezar con el evento, Vania Masía con todos los bailarines y voluntarios que se inscribieron para participar en esta ceremonia que dejó en alto el nombre del Perú ante los ojos del mundo.

El bailarín y coreógrafo profesional, Giancarlo Flores compartió el motivador discurso que dio Vania Masias a los bailarines antes de la inauguración.

En el video se escucha a Vania Masías decir que bailen como nunca antes. "Hoy vamos a dar la vida (...) que el mundo vea lo que se puede hacer en este país".

Definitivamente, Vania Masías fue una pieza clave en el espectacular show que se disfrutó durante la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Mensaje

"Hace más de 14 meses empecé a trabajar junto a un equipo maravilloso en la inauguración de los #juegospanamericanos@lima2019juegos y estoy inmensamente feliz después de ver el resultado de tanto trabajo. Para mi, esto significa más que un espectáculo, significa repasar nuestra cultura milenaria y recordar no solo el potencial que tenemos, sino todo lo que hay por mostrar como país. De ahora en adelante no existe más espacio para avergonzarnos de nuestro origen y nuestras raíces, porque hoy nos toca asumir nuestro pasado y mirar hacia delante con orgullo. Hay que alucinar Perú cómo lo que es, y cómo lo que tiene por ofrecer. NO EXISTEN IMPOSIBLES cuando estamos juntos y actuamos con verdad. #jugamostodos", fue el mensaje que dejó la bailarina en sus redes.