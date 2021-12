La actriz Julia Roberts sí sabe divertirse. Así lo demostró durante la entrevista que su colega George Clooney dio para el programa nocturno ‘Jimmy Kimmel Live!’ de la cadena ABC.

Todo ocurrió cuando George declaraba sobre ‘The Tender bar’, la nueva cinta que él dirige. De pronto, de la nada Julia Robert aparece con lentes oscuros, con aspecto muy serio, deslizándose en una silla.

La actriz, recordada por su participación en la película ‘Mujer bonita’, no expresó ni media palabra, solo permaneció al lado de George Clooney por unos segundos para luego retirarse rauda, tal como ingresó.

Jimmy Kimmel no podía creer lo que estaba pasando. “Oh, Dios mío, guau. Santo cielo”, dijo el conductor de televisión y agregó: “George, no sé si eres consciente de esto, pero hay una mujer sentada a tu lado”.

Clooney muy a su estilo miró hacia los lados e hizo como si Julia no estuviera. Ante esa reacción, a Kimmel no le quedó otra que decir: “Tal vez tuve alucinaciones con eso. Sin embargo, se parecía a Julia Roberts”.

Se conoce que George Clooney y Julia Roberts están juntos porque están grabando ‘Ticket to Paradise’. Mientras que ‘The Tender Bar’ se estrena este sábado 18 de diciembre en cines y el 7 de enero en Amazon Prime Video.

