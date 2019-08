El actor Julián Gil se reencontró con su hijo Matías luego de dar unas polémicas declaraciones donde afirmaba no extrañar al menor y culpaba a su expareja y madre del niño, la actriz Marjorie de Sousa.

A través de Instagram, Julián Gil compartió fotografías y video de su visita al menor tras varios meses separados.

“Te amo hijo. Día a día lograremos estar juntos para siempre”, escribió Julián Gil a modo de leyenda de la publicación.

Foto: Instagram Julián Gil

A su salida de la visita al pequeño Matías en el Centro de Convivencia en la Ciudad de México, Julián Gil manifestó su deseo por conocer más a su hijo: “Me reafirmo en tener una convivencia sana con Matías (...) quiero ir recuperando el tiempo perdido”.

El actor contó cómo reaccionó Matías al verlo: “Va a sonar duro pero creo que estaba viendo a un extraño. Es imposible que el niño de alguna manera sienta que está viendo a su papá”.

Foto: Instagram Julián Gil

Solo ayer, Julián Gil confesó que no extrañaba a Matías porque no lo conocía.

“Suena duro, pero no, lamentablemente no lo extraño. Quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Estamos en agosto, ahora se cumple un año de la última vez que estuve en la convivencia con Mati”, explicó el actor.

Y es que, como se recuerda, Julián Gil decidió no visitar a su hijo porque Marjorie de Sousa solo le permitió hacerlo en el Centro de Convivencia de la Ciudad de México y no en su casa. Según el actor no quería exponer a su hijo a los medios de comunicación.