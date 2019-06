Julián Zucchi: "Antes de ser papá creo que uno es más egoísta, uno piensa más en uno"│ENTREVISTA

“Ser padre es un sinfín de sentimientos”, nos relata Julian Zucchi, actor argentino que llegó al Perú a trabajar, sin saber que la mayor satisfacción de esa gran aventura sería formar una familia.

Julian participó en el recordado reality de competencia “Combate” donde conoció y se enamoró de la que hoy es su pareja y madre de su hijo, la actriz peruana Yidda Eslava. Luego de mas de 5 años de relacion, y con su hijo, el pequeño Tomás, el argentino se siente más que premiado.

En esta entrevista por el Día de Padre, el conductor de “Previos en acción” de la plataforma “Acción Web Media” nos cuenta su visión y su vivencia como padre.

¿Cuál fue tu primera reacción cuando te dijeron que ibas a ser papá? Fue muy loco, queriamos ser padres pero no pasaba nada. Estábamos muy entusiasmados pero durante varios meses los test salían negativos. Hasta que uno salió positivo. Hicimos la prueba de sangre y se confirmó. Ahí fue cuando me emocioné los primeros minutos pero luego me empecé a asustar.

¿Cuál fue tu mayor miedo como padre primerizo? El hacer las cosas de manera correcta. Quiero darle un buen futuro a mi hijo, quiero criarlo para que más adelante sea una persona de bien. Una cosa es querer ser papa otra cosa es estar preparado para serlo. Ahí me empecé a cuestionar si de verdad yo lo estaba. Pero el día que nació y lo tuve en mis manos se fue toda esa preocupación. El amor que sentí por él fue tan grande que terminó con todo eso.

¿Cómo cambió tu vida la llegada de Tomás? Cambió al 200 por ciento. Antes de ser papá creo que uno es más egoísta, uno piensa más en uno. Cuando vi por primera vez a Tomás, en vez de ser yo empezó a ser él. El ser padre te produce un cambio de actitud, te hace ver diferentes las cosas.

Contaste en una publicación de Instagram que lloraste el primer día de clases de Tomás... Sí. Era la primera vez que lo iba a dejar en manos de otras personas. Verlo crecer me trajo una mezcla de emociones. Crecí con el pensamiento que los hombres no debían llorar, que eso mostraba debilidad. Pero ahora, con Tomás, me emociono mucho con cada paso que va dando. Todas las lágrimas que guardaba de niño las estoy botando de adulto. Lloro más que Yidda (risas).

Vemos que hijo participa en los videos que subes a sus redes sociales... Sí. Todo empezó porque cuando teníamos que grabar las parodias, él estaba con nosotros. Se divierte al vernos hacer esas cosas. Además, tenemos un programa de viajes en familia donde salimos con él. Muchas veces se dice que no se puede viajar con hijos. Con esos videos queríamos demostrar es que si se puede.

¿Qué es lo más difícil para ti de ser padre? Cuando le pasa algo o verlo enfermo. Cuando le da gripe o cualquier cosa, por lo menos yo, sufro en exageración. Yo rezaría y desearía que eso me toque a mí y no a él.

¿Cómo te organizas con Yidda para el cuidado de tu hijo? Cuando a ella le toca trabajar, yo lo cuido, y cuando es al revés ella se queda con Tomás. No hacemos diferenciación. Si algún día me toca cocinar, cocino. Aunque Yidda cocina más rico que yo (risas). Una vez escuché decir a una señora “el papá si me ayuda”. No es cuestión de ayudar, es una responsabilidad de ambos.