El actor y conductor de televisión, Julián Zucchi declaró todo el amor que siente por su esposa, la actriz Yiddá Slava, en un tierno mensaje que escribió en Instagram donde mostró toda su emoción por conocer a su segundo hijo.

El protagonista de la película ‘Sí, mi amor’, contó que junto a Yiddá han superado diversos baches que han fortalecido la relación.

“Cuando uno se compromete con alguien, se compromete con su sensibilidad, con su amabilidad, con sus malos ratos, con sus ilusiones, con sus metas, con su sonrisa, con sus miedos, con su empuje, con su tristeza, con sus abrazos, con sus caricias, con sus frustraciones... el que piense que todo será perfecto, no quiere una relación, quiere una fantasía... No hay nada más hermoso que lograr superar un bache en el camino largo del amor, te enseña y fortalece. Yo no sé ustedes, pero yo la veo aún más hermosa a 2 semanas de conocer a nuestro segundo hijo ❤”, escribió Julián Zucchi en su red social.

El mensaje enterneció a sus seguidores quienes lo felicitaron por tener una bella familia y le enviaron bendiciones para Yiddá.

“'Que Dios bendiga aún más su hogar.... Muchas felicidades', ‘felicidades por tu segundo hijo, gente de buen corazón, criados con amor es lo que necesita el mundo de hoy’, ‘Wow bellísima muchas bendiciones para ustedes’, ‘Bendiciones Yidda para toda tu familia’”, fueron algunos de los mensajes que generó su mensaje.

Julián Zucchi y Yiddá Slava tienen una sólida relación. Fruto de su amor nació su primer hijo Tomás y hoy esperan a Maro. Y fruto de su arduo trabajo nació la película ‘Sí, mi amor’ que se estrenó el 23 de enero de este año. Hoy esta divertida comedia se puede ver a través de la plataforma de videos Netflix.